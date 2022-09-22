Песков: правительство готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Согласно сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас документ, касающийся отсрочки от частичной мобилизации, готовится правительством.

Песков уточнил, что в документе будет изложено на официальном уровне, кто может получить право на отсрочку. Этому моменту будет посвящён дополнительный пункт указа президента о частичной мобилизации.

"Это пункт девятый указа президента. "Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации”", — сказал Песков на брифинге.

Также представитель Кремля отметил, что после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация, статус спецоперации на Украине остался прежним.

Ранее сообщалось, что власти в рамках частичной мобилизации намереваются призвать 300 000 резервистов.