Согласно сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас документ, касающийся отсрочки от частичной мобилизации, готовится правительством.
Песков уточнил, что в документе будет изложено на официальном уровне, кто может получить право на отсрочку. Этому моменту будет посвящён дополнительный пункт указа президента о частичной мобилизации.
"Это пункт девятый указа президента. "Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации”", — сказал Песков на брифинге.
Также представитель Кремля отметил, что после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация, статус спецоперации на Украине остался прежним.
Ранее сообщалось, что власти в рамках частичной мобилизации намереваются призвать 300 000 резервистов.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.