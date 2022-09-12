Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Барзыкин: заявления ЕС об ужесточении выдачи виз россиянам ярко политизированы
Пушилин: украинские войска активизировались на угледарском направлении
CNN: США боятся смены позиции ЕС по России из-за энергетического кризиса
Аксёнов: участники националистических мероприятий будут нести ответственность
Офис президента Украины требует наказать за поддержку СВО всех русских
Сенатор Климов: в РФ нет необходимости мобилизации
Мэр Кулемзин: за десять дней по Донецку было проведено 240 обстрелов
Жарихин: Россия меняет тактику спецоперации на Украине
Киселёв: украинские СМИ публикуют фейки о захвате городов ЛНР силами ВСУ

Путин: Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов

Политика

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида". В соответствующей телеграмме лидер страны заявил, что Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов, о погибших соотечественниках и о подвиге великого советского народа.

Путин: Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов

Путин напомнил, что 80 лет назад немецко-фашистские захватчики замучили 27 тысяч мирных граждан в окрестностях Змиёвской балки. Он призвал помнить о миллионах русских, цыган и евреев, которые были истреблены гитлеровцами только лишь за "неправильную" национальность.

"Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм", — отмечается в телеграмме.

Глава государства выразил слова благодарности участникам форума за активную гражданскую позицию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Андрей Николаев Украинское зерно нужно Европе для того, чтобы делать топливо Андрей Николаев Любовь Степушова Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть Любовь Степушова Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Последние материалы
В самое крупное ПХГ в ФРГ "Реден" временно прекращена закачка газа
Собчак попала под прицел правоохранительных органов из-за доноса борцов с ЛГБТ
Демография русского народа — Дамоклов меч России
Делегация РФ всё ещё не получила визы для участия в Генассамблее ООН от США
Балицкий: после остановки ЗАЭС электроснабжение Запорожья идёт через Крым
Физик: если ядерное оружие и будет применено в ходе СВО, то только тактическое
WarGonzo: разведгруппы ВСУ проникают в Лиман, в них замечены поляки
Соловьёв: НАТО противостоит России под видом ВСУ — с Украиной мы уже закончили
Патрушев: Вашингтон представляет Киеву данные для обстрелов ЗАЭС
Новые удары по целям в Харькове уничтожили объекты критической инфраструктуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников