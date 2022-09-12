Путин: Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида". В соответствующей телеграмме лидер страны заявил, что Россия всегда будет помнить о зверствах нацистов, о погибших соотечественниках и о подвиге великого советского народа.

Путин напомнил, что 80 лет назад немецко-фашистские захватчики замучили 27 тысяч мирных граждан в окрестностях Змиёвской балки. Он призвал помнить о миллионах русских, цыган и евреев, которые были истреблены гитлеровцами только лишь за "неправильную" национальность.

"Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм", — отмечается в телеграмме.

Глава государства выразил слова благодарности участникам форума за активную гражданскую позицию.