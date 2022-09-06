Захарова: ставки Запада в противостоянии с Россией граничат с безумием

Ставки стран Запада в противостоянии с Россией так велики, что граничат с безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Всемирном экономическом форуме во Владивостоке.

Западным странам стоило бы определиться, в каком регионе мира вести провокационную деятельность: либо в Евразии, либо в Азии, отметила пресс-секретарь дипломатического ведомства.