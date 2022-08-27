Глава Каховской ВГА: Херсонская область в составе РФ "не будет нахлебницей"

Херсонская область не будет "нахлебницей" в случае вхождения области в состав Российской Федерации, заявил глава Каховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

По его словам, у региона есть большой сельскохозяйственный и промышленный потенциал.

"Я уверен, что в ближайшие годы Херсонская область будет в значительной степени выступать в качестве серьёзного подспорья или донора даже. Ни в коем случае мы не рассматриваем себя и жителей здесь как нахлебников. Мы потребляем совсем немного, 7-10% произведённого", — пояснил Леонтьев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что львиная доля производства могла бы пойти на торговлю или промышленность. По словам главы ВГА, в ближайшее время планируется запуск заводов и предприятий.