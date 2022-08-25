В РФ предложили освободить от НДС компании, помогающие ДНР и ЛНР

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко сообщил о разработке законопроекта, который позволит освободить компании, которые помогают ДНР и ЛНР от налога НДС.

"Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер. Мы уже повсеместно поддерживаем волонтёров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие такую волонтёрскую деятельность", — пояснили в Госдуме "Известиям".

Перечень товаров, услуг и работ, освобождающихся от НДС, должен быть зафиксирован в нормативно-правовых документах республик и правительства РФ.