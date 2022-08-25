Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко сообщил о разработке законопроекта, который позволит освободить компании, которые помогают ДНР и ЛНР от налога НДС.
"Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер. Мы уже повсеместно поддерживаем волонтёров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие такую волонтёрскую деятельность", — пояснили в Госдуме "Известиям".
Перечень товаров, услуг и работ, освобождающихся от НДС, должен быть зафиксирован в нормативно-правовых документах республик и правительства РФ.
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