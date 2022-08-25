Европа потеряет порядка 21 миллиарда евро с инициативой запретить россиянам въезд в Евросоюз, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Как подчеркнул политик, перспектива "железного занавеса" для России навредит только европейцам.
"По самым скромным оценкам Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — заявил спикер Госдумы.
Как подчеркнул Володин, 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России. А те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет:
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