Володин: Европа потеряет на железном занавесе с РФ миллиарды евро

Европа потеряет порядка 21 миллиарда евро с инициативой запретить россиянам въезд в Евросоюз, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, перспектива "железного занавеса" для России навредит только европейцам.

"По самым скромным оценкам Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — заявил спикер Госдумы.

Как подчеркнул Володин, 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России. А те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет:

Эстония,

Латвия,

Литва,

Финляндия,

Чехия,

Польша,

Украина.