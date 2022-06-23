Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Украина создаёт очередную антироссийскую организацию.
"За свободу Кавказа" — так называется новое политическое объединение, которое создал киевский режим с целью "покачать" ситуацию на Северном Кавказе", — пишет журналист в своём аккаунте мессенджера.
Он отметил, что в составе организации известные идеологи радикальных неонацистских движений.
"Глава объединения — Алексей Гончаренко. Тот самый подонок, который вёл трансляцию из одесского Дома профсоюзов… Гончаренко давно и плотно работает с СБУ — читай ЦРУ. А потому, кто именно вдруг решил "оказать помощь угнетаемым Россией народам Северного Кавказа", догадаться не сложно", — сообщает Поддубный.
По его словам, торчащие уши спецслужб Запада видны и из-за экс-главы СБУ Валентин Наливайченко, которого США завербовали ещё в 90-х.
Также, в объединении Андрей Парубий и слуга Зеленского отпетый русофоб Никита Потураев. Ну а глава военной комендатуры — Дмитрий Корчинский, националист и боевик со стажем.
"Полагать, что группировка "За свободу Кавказа" была созвана украинскими парламентариями лишь в качестве эмоционального раздражителя для России, как минимум, легкомысленно", — отметил военкор.
Подытожил Поддубный тем, что теперь Рамзан Кадыров обязательно скажет своё веское слово.
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