Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который объяснил, почему его высказывания о текущих событиях столь резки.
Медведев утром во вторник опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором объяснил, что резок по отношению, кто "желает смерти" России. "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки", — написал Медведев. Правда, не конкретизировав, о ком именно идёт речь.
Но похоже, все всё поняли. На этот пост и обратил внимание глава итальянского внешнеполитического ведомства. Ди Майо счёл подобные высказывания "очень серьёзными и опасными".
"Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", — цитирует министра иностранных дел Италии агентство ANSA.
Дмитрий Медведев в последние месяцы достаточно жёстко оценивает политику западных государств. Причём часто его высказывания весьма эмоциональны.
Что касается Луиджи Ди Майо, то несколько дней назад он "мистификацией реальности и провокацией" заявления, что в Италии проводится антироссийская кампания. По его словам, "Италия уважает народ России и продолжит всегда его уважать".
Впрочем, заявить это одно, а доказать на деле — несколько другое.
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