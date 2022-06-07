Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который объяснил, почему его высказывания о текущих событиях столь резки.

Медведев утром во вторник опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором объяснил, что резок по отношению, кто "желает смерти" России. "Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки", — написал Медведев. Правда, не конкретизировав, о ком именно идёт речь.

Но похоже, все всё поняли. На этот пост и обратил внимание глава итальянского внешнеполитического ведомства. Ди Майо счёл подобные высказывания "очень серьёзными и опасными".

"Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", — цитирует министра иностранных дел Италии агентство ANSA.

Дмитрий Медведев в последние месяцы достаточно жёстко оценивает политику западных государств. Причём часто его высказывания весьма эмоциональны.

Что касается Луиджи Ди Майо, то несколько дней назад он "мистификацией реальности и провокацией" заявления, что в Италии проводится антироссийская кампания. По его словам, "Италия уважает народ России и продолжит всегда его уважать".

Впрочем, заявить это одно, а доказать на деле — несколько другое.