В Государственной думе внутри ЛДПР ожидаются "интересные процессы" в связи с назначением Леонида Слуцкого руководителем фракции. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов.
По словам специалиста, ожидается, что депутат Ярослав Нилов получит должность вице-спикера Госдумы.
В беседе с "Радио 1" Фетисов подчеркнул: действующий вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов "откровенно не тянет и очень слаб". Он считает, что Нилов будет более эффективно представлять интересы партии на этом посту.
Как пояснил политтехнолог, Слуцкий лучше всего подходит в качестве руководителя фракции ЛДПР.
"На данном этапе это правильное решение. Всё-таки фракция сама по себе является медийной площадкой и именно она будет транслировать позицию ЛДПР в целом", — сказал Фетисов.
При этом он добавил, что после смерти Владимира Жириновского партия некоторое время будет находиться в кризисном состоянии.
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