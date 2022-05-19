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Автор Юлия Миленина

Политтехнолог Фетисов: в Госдуме внутри фракции ЛДПР ожидаются изменения

Политика

В Государственной думе внутри ЛДПР ожидаются "интересные процессы" в связи с назначением Леонида Слуцкого руководителем фракции. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Политтехнолог Фетисов: в Госдуме внутри фракции ЛДПР ожидаются изменения

По словам специалиста, ожидается, что депутат Ярослав Нилов получит должность вице-спикера Госдумы.

В беседе с "Радио 1" Фетисов подчеркнул: действующий вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов "откровенно не тянет и очень слаб". Он считает, что Нилов будет более эффективно представлять интересы партии на этом посту.

Как пояснил политтехнолог, Слуцкий лучше всего подходит в качестве руководителя фракции ЛДПР.

"На данном этапе это правильное решение. Всё-таки фракция сама по себе является медийной площадкой и именно она будет транслировать позицию ЛДПР в целом", — сказал Фетисов.

При этом он добавил, что после смерти Владимира Жириновского партия некоторое время будет находиться в кризисном состоянии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр ярослав нилов дмитрий фетисов владимир жириновский леонид слуцкий (политик)
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