Открыты новые факты, которые подтверждают вовлечение детей в деятельность нацформирований на Украине.
Масштабную вербовку детей нацисты из "Азова"* начали еще 7 лет назад. Они организовали лагеря "Юношеского Корпуса", куда приходли дети с 8 лет, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На нужды лагерей выделялись средства из украинского государственного бюджета.
Такие центры работают в различных уголках страны, говорит дипломат.
"Азовцы"* не ограничились "детскими лагерями" и начали расширять группировку за счет детей-сирот. Пример, мариупольский детский приют "Пилигрим".
Там детей обучали военному делу и даже снайперской стрельбе. Дети из "Пилигрима" помогали военным копать окопы под Мариуполем в 2014 году, делать блокпосты.
Есть свидетельства, что подростки участвовали в боях на стороне нацистов, а также поджигали дома.
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