Захарова: "Киев делал всё, чтобы гражданские и боевики оставались на "Азовстали"

Киевский режим делал всё, чтобы и гражданские лица, и боевики оставались на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также она отметила, что Россия в ходе специальной операции на Украине оказывает реальную помощь как гражданским лицам, так и военным, и делает это не напоказ.

А тем временем, украинские боевики развернули комплексы ПВО на Одесской киностудии, говорит Захарова.

Также, по её словам, Вашингтон уже направил Киеву помощь на сумму 3,8 млрд долларов, которая сопоставима с военными бюджетами Австралии, Португалии и Финляндии. Но в то же время она сравнила действия Запада по вывозу зерна из Украины с фашистским вывозом почвы в годы Второй мировой войны. Сейчас, считает она, Запад поступает ещё более зверски, отнимая результаты труда граждан.

И после этого Запад использует тему ответственности РФ в продовольственном кризисе, чтобы склонить третьи страны к поддержке антироссийского курса.