Политолог: РФ ответит "Искандерами" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Гендиректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал Pravda.Ru слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО развяжет Москве руки для ответа.

Политолог пояснил, что подразумевается под "развязать руки для ответа".

"Это комплекс определенных мер, которые, судя по некоторым сообщениям, уже начали реализовываться. Некоторые наши комплексы "Искандер" уже выдвинуты на территорию близ границ. Я думаю, что это комплексные меры военного противодействия, создание пояса обороны и методы дипломатического характера. Но если будут какие-то провокации, связанные с пересечением границы и другими фактами проникновения на нашу территорию, то ответные меры будут другими", — отметил Гагарин.

Во вторник, 17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США развязывают России руки, заставляя Финляндию и Швецию вступать в НАТО.