Newsweek: НАТО нарушило все "красные линии", обозначенные президентом РФ Путиным

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин предостерёг Североатлантический альянс, что расширение границ НАТО на восток, а также размещение на Украине ракетных систем создадут стратегическую угрозу России. В таком случае западные страны могут ожидать "ответный удар" со стороны Москвы. Однако военно-политический блок нарушил "красные линии".

Доцент Мичиганского университета Юрий Жуков полагает, что страны коллективного Запада недооценивают возможные последствия военно-политической поддержки киевского режима. По мнению эксперта, Москва расценивает эту помощь как прямое вмешательство в спецоперацию на Украине и пересечение "красных линий".

"Эти линии пересекаются каждый день: обмен разведданными, тактическая подготовка, иностранные добровольцы, гуманитарная помощь, санкции, даже публикация новостей о жертвах среди гражданского населения — все это может быть истолковано Москвой как вмешательство", — отмечает Жуков в беседе с Newsweek.

На данный момент Россия отвечает на западную помощь Украине с помощью экономических мер, например, прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию. Однако, по мнению Жукова, Москва может нанести удар по логистическим центрам Польши, чтобы прекратить поставки западного оружия на Украину.