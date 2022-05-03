Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Украине, как единому государству, осталось недолго. Генеральный командующий ВС Польши генерал Ярослав Мика подписал приказ о приведении частей польской армии в полную боевую готовность. Им предстоит "защищать важную инфраструктуру во Львове и Волынской области Украины".

Фотографию приказа опубликовал в интернете журналист Андрей Медведев.

"Ще не вмерла, но уже близко. Если поляки введут войска, то это будет начало конца Украины. И поделом", — прокомментировал он документ.

О таком развитии событий ранее предупреждала российская Служба внешней разведки. Глава ведомства Сергей Нарышкин уточнил, что Польша собирается ввести войска под предлогом "защиты от России". Сделано это будет с одобрения в Вашингтона, но Североатлантический альянс официально останется в стороне.