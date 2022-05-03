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Автор Антон Уткин

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Политика

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Украине, как единому государству, осталось недолго. Генеральный командующий ВС Польши генерал Ярослав Мика подписал приказ о приведении частей польской армии в полную боевую готовность. Им предстоит "защищать важную инфраструктуру во Львове и Волынской области Украины".

Фотографию приказа опубликовал в интернете журналист Андрей Медведев.

"Ще не вмерла, но уже близко. Если поляки введут войска, то это будет начало конца Украины. И поделом", — прокомментировал он документ.

О таком развитии событий ранее предупреждала российская Служба внешней разведки. Глава ведомства Сергей Нарышкин уточнил, что Польша собирается ввести войска под предлогом "защиты от России". Сделано это будет с одобрения в Вашингтона, но Североатлантический альянс официально останется в стороне.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы украина сергей нарышкин
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