Немцы в прямом эфире освистали канцлера Шольца за поставки оружия Украине

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время речи в Дюссельдорфе о новых поставках оружия Украине пришлось повышать голос, чтобы перекричать недовольную толпу немцев.

Олаф Шольц на праздничных первомайских мероприятиях в Дюссельдорфе произнёс речь, в которой оправдал необходимость новых поставок вооружений киевскому режиму. Его выступление в прямом эфире показывал немецкий телеканал Phoenix, и можно было наблюдать, как канцлер старается перекричать толпу, которая требует не вмешивать Германию в украинский кризис.

Глава ФРГ отметил, что Киеву продолжит оказываться финансовая, гуманитарная и военная помощь. По словам Штольца, "это делают многие другие страны Евросоюза". Он заявил, что с уважением относится к мнению немцев, но подобное проявление недовольства Украиной будет воспринято как цинизм.

Раннее публично была освистана министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Собравшиеся на её выступление в городе Аренсбург назвали политика подстрекательницей и лгуней, а также заглушили её речь сиреной.

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