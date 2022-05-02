EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Немцы в прямом эфире освистали канцлера Шольца за поставки оружия Украине

Политика

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время речи в Дюссельдорфе о новых поставках оружия Украине пришлось повышать голос, чтобы перекричать недовольную толпу немцев.

Немцы в прямом эфире освистали канцлера Шольца за поставки оружия Украине

Олаф Шольц на праздничных первомайских мероприятиях в Дюссельдорфе произнёс речь, в которой оправдал необходимость новых поставок вооружений киевскому режиму. Его выступление в прямом эфире показывал немецкий телеканал Phoenix, и можно было наблюдать, как канцлер старается перекричать толпу, которая требует не вмешивать Германию в украинский кризис.

Глава ФРГ отметил, что Киеву продолжит оказываться финансовая, гуманитарная и военная помощь. По словам Штольца, "это делают многие другие страны Евросоюза". Он заявил, что с уважением относится к мнению немцев, но подобное проявление недовольства Украиной будет воспринято как цинизм.

Раннее публично была освистана министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Собравшиеся на её выступление в городе Аренсбург назвали политика подстрекательницей и лгуней, а также заглушили её речь сиреной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Выступление Олафа Шольца в Дюссельдорфе 1 мая
Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия олаф шольц анналена бербок
Sberbank
Новости
Володин: страны ЕС подталкивают мир к катастрофе, поставляя оружие на Украину
Эрдоган: решения по востоку Украины будут приняты Путиным и Зеленским в Турции
Арестович подтвердил информацию о создании батальона "Свободная Россия"
Лавров: Зеленский думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией
Кедми: США и НАТО не готовы к прямому противостоянию с армией РФ
Трагедия Дома профсоюзов в Одессе: виновные остались безнаказанными
В Армении оппозиция перекрыла улицы и требует отставки Пашиняна
Сатановский: США накачивают Украину оружием, чтобы уничтожить Россию
ВВС США: штурмовики A-10 не могут летать из-за нехватки деталей
Актёр Шагин высказался о сбежавших из России знаменитостях: иудово племя
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Последние материалы
Эрдоган: решения по востоку Украины будут приняты Путиным и Зеленским в Турции
Арестович подтвердил информацию о создании батальона "Свободная Россия"
Лавров: Зеленский думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией
Кедми: США и НАТО не готовы к прямому противостоянию с армией РФ
Трагедия Дома профсоюзов в Одессе: виновные остались безнаказанными
В Армении оппозиция перекрыла улицы и требует отставки Пашиняна
Сатановский: США накачивают Украину оружием, чтобы уничтожить Россию
ВВС США: штурмовики A-10 не могут летать из-за нехватки деталей
Актёр Шагин высказался о сбежавших из России знаменитостях: иудово племя
Глава МИД РФ Лавров заявил, что военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников