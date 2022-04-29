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Автор Евгения Васильева

Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня

Мир

Сотрудники института Infratest dimap провели опрос и выяснили, что 39% жителей Германии поддерживают деятельность канцлера страны Олафа Шольца. Как отметили немецкие журналисты, рейтинг руководителя ФРГ оказался минимальным за время его работы.

Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня

Аналитики Die Welt проанализировали исследование. Граждан опрашивали с 25 апреля по 27 апреля. Всего высказались 1314 человек. По мнению 67% жителей Германии, Шольц "осторожничает". Лишь 37% респондентов считают, что глава сможет сохранить страну во время кризиса.

По данным опроса, деятельность министра иностранных дел Анналены Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека одобряет 56% граждан. Работу правительства ФРГ положительно оценивают 41% респондентов.

Ранее в Telegram-канале Kanzlerdaddy сообщили, что 56% немцев переживают, что из-за конфликта на Украине может начаться война в Европе. При этом, по мнению 26% граждан, решить проблему можно силовым путём.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы европа украина рейтинг германия олаф шольц исследование анналена бербок
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