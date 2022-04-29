Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня

Сотрудники института Infratest dimap провели опрос и выяснили, что 39% жителей Германии поддерживают деятельность канцлера страны Олафа Шольца. Как отметили немецкие журналисты, рейтинг руководителя ФРГ оказался минимальным за время его работы.

Аналитики Die Welt проанализировали исследование. Граждан опрашивали с 25 апреля по 27 апреля. Всего высказались 1314 человек. По мнению 67% жителей Германии, Шольц "осторожничает". Лишь 37% респондентов считают, что глава сможет сохранить страну во время кризиса.

По данным опроса, деятельность министра иностранных дел Анналены Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека одобряет 56% граждан. Работу правительства ФРГ положительно оценивают 41% респондентов.

Ранее в Telegram-канале Kanzlerdaddy сообщили, что 56% немцев переживают, что из-за конфликта на Украине может начаться война в Европе. При этом, по мнению 26% граждан, решить проблему можно силовым путём.