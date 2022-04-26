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Автор Екатерина Широкова

Посольство РФ: СМИ США начали вещать "более менее" правдивые новости по Украине

Политика

Американские журналисты начали снижать градус информационной войны против России и подавать новости о происходящем на Украине более объективно, считают в российском посольстве в США.

Посольство РФ: СМИ США начали вещать "более менее" правдивые новости по Украине

Так, согласно информации ведомства, в пример можно поставить ряд телеканалов и изданий, которые "без купюр" процитировали заявление о подготовке США и НАТО провокаций с "использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны".

"Такой подход к освещению в Соединённых Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учётом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины", — заявили в ведомстве.

Тем не менее большая часть освещаемых тем, которые касаются происходящего на Украине, по-прежнему направлена на формирование антироссийских настроений, подчеркнули в посольстве.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина
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