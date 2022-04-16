Баранец: Европейские армии не хотят "раздеваться" в угоду Украине

Накануне стало известно, что министерство обороны Греции отказалось отправлять новое вооружение Украине, потому что это ослабит собственную безопасность страны. Скоро к такому же выводу придут и прочие европейские государства, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Среди стран НАТО всё чаще поднимается вопрос об отказе киевскому режиму в новых поставках различных видов оружия, отметил Виктор Баранец в интервью изданию "Народные новости". На Западе поняли, что продолжая накачивать Украину вооружением страны "обескровят" собственные армии.

Первой давать оружие киевскому режиму отказалась Греция, причём греческие профсоюзы также отказались грузить и перевозить военную технику на Украину. Подобная "греческая болезнь НАТО" скоро распространится на весь Североатлантический альянс.

"Это движение набирает всё больше оборотов, судя по информации, которую мы получаем из столиц европейских стран", — отметил эксперт.

"Чрезмерной" военную поддержку Украины уже назвали Польша, Прибалтика и Франция. Из уст европейских политиков и генералов всё чаще звучат слова, что необходимо остановиться. Евросоюз не собирается по команде США "раздеваться", чтобы отдать всё оружие ВСУ и остаться ни с чем.

Дополнительная опасность бесконтрольных поставок вооружений на Украину состоит в том, что страна, наполненная лёгким и тяжёлым оружием, станет "пороховым погребом Европы", и последствия ощутят даже США.

"Но когда он [пороховой погреб Европы] рванет, то отзвуки этого взрыва могут заставить задрожать стаканы в Белом доме", — уверен Виктор Баранец.