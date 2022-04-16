Экс-депутат Верховной Рады Журавко: я уверен в победе России

Спецоперация Вооруженных сил РФ в Донбассе продолжится, пока денацификацию не доведут до конца, уверен бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Накануне украинский политик из Херсона Алексей Журавко дал интервью изданию "Политнавигатор", где оценил ход российской спецоперации на Украине. По его словам, армия России успешно борется с коллаборантами, фашистами и нацистами. Также страну удастся избавить от киевского режима, который не является ни государственным, ни народным.

На вопрос о возможном замедлении темпов продвижения российских подразделений, Журавко ответил, что всё дело в гуманитарной направленности спецоперации. Подвергать мирных граждан ковровым бомбардировкам и ракетным ударам, как это делают войска НАТО, для российской армии неприемлимо.

"Участники спецоперации столкнулись с самым настоящим нацизмом. Украинская армия людьми прикрывается как щитом", — отметил политик.

Украинское телевидение неустанно рапортует о бравых солдатах ВСУ и их победах, но на деле местные военные предпочитают сжигать свои удостоверения и в гражданской одежде бегут с территории боевых действий любыми путями.

"Если "украинская власть побеждает", почему минирует свои города, детские сады, заводы, взрывает мосты?" — задаётся вопросом Журавко.