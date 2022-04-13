В МИД РФ заявили, что ничто не остановит спецоперацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ничто не помешает реализации целей военной спецоперации на Украине.

"Никакие поставки Киеву западного оружия, террористические методы ведения боевых действий украинскими вооружёнными формированиями, ничто: запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы, — ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством РФ. Речь идёт об операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз России, которые исходили с этой территории", — заявила Захарова во время заседания МИД 13 апреля.

Ранее Великобритания, Япония и Евросоюз ввели новые санкции против России: многие зарубежные компании уходят с российского рынка, большое количество стран закрыло свои границы для российских туристов, Евросоюз и НАТО встали на сторону Украины.

Ранее США заявляли о том, что многие страны неофициально помогают Украине, поставляя вооружение и гуманитарную помощь.