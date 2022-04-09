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Автор Антон Уткин

ООН находится под полным контролем США - социолог Шугалей

Политика

Президент ЮАР Сирил Рамафосы отметил, что ООН потеряла свою эффективность. С африканским лидером согласился политолог Максим Шугалей, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей. По его словам, организацию полностью контролируют США.

ООН находится под полным контролем США - социолог Шугалей

Сирил Рамафоса выступил с жёсткой критикой Организации Объединенных Наций. Он отметил, что украинский кризис чётко выявил все недостатки в СБ ООН. Члены организации забыли: мировое сообщество равноответственно и за ливийский конфликт, и за ситуацию в Мали, Южном Судане или Палестине.

"Архитектура ООН нуждается в капитальном ремонте", - отметил лидер ЮАР на конференции глав миссий Южной Африки.

Рамафоса добавил, что организация давно находится в подчинении у влиятельных стран, а это крайне невыгодно для развивающихся государств.

Африканского лидера поддержал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, сообщает Политроссия. Политолог отметил, что первоначальная цель ООН давно потеряна, и сейчас организация обслуживает интересы Вашингтона. Решения Совета Безопасности базируются на фейковых отчётах и манипуляциях общественным мнением.

"ООН уже давно стала управляемой структурой Соединенных Штатов Америки", – резюмировал Шугалей.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы оон сша максим шугалей
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