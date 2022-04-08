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Автор Евгения Васильева

Постпред РФ при ООН: США заставили страны проголосовать за исключение РФ из СПЧ

Мир

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов сообщил, что у властей РФ есть доказательства принуждения в отношении стран, которые проголосовали против членства Москвы в Совете ООН по правам человека. По информации политика, Вашингтон шантажировал мировых лидеров.

"Решение это было (принято. — Прим. ред.) в результате неимоверного давления на государства", — заявил Гатилов в эфире телеканала "Россия-24".

Как подчеркнул представитель РФ, американские чиновники оказывали давление на политиков, которые пока не приняли решение. При этом приостановку участия Москвы в СПЧ Гатилов назвал неправомерной.

Ранее выяснилось, что союзница России Сербия поддержала резолюцию об исключении Москвы из СПЧ. Как объяснил президент страны Александр Вучич, западные страны вынудили его это сделать.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша сербия россия александр вучич
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