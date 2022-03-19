Сатановский: Запад еще получит счет за антироссийские санкции

В ответ на новые западные ограничения, Россия объявила о контрсанкциях, но этого явно недостаточно. Такое мнение высказал известный политолог Евгений Сатановский.

Западные страны заморозили активы Центробанка РФ, заблокировали банковские счета и арестовали имущество граждан России, чем нанесли ущерб в триллионы долларов. Объявленные Кремлем ответные меры пока явно уступают, считает Евгений Сатановский, Запад должен получить ощутимый удар по кошельку, пишет UFA news.

Что Европа, что Соединенные Штаты накладывают санкции чрезвычайно избирательно, отметил эксперт. Белый дом запретил поставку в Россию значимых для нас технологий и товаров, но ограничивать экспорт отечественной продукции, важной для экономики США, Вашингтон не спешит. В качестве примера Сатановский привёл уран, титан и другие материалы.

"А нам не пора счета выкатывать, а? Не пора ли немедленно остановить любой экспорт в страны, которые нам запретили поставки любых стратегических материалов?" - задаётся вопросом политолог.

Кремлю не стоит соглашаться на предложенные условия. Россия обязана оставить Соединённые Штаты без продукции, необходимой для американской промышленности.

"И пусть им будет так кисло, как только можно", - резюмировал Сатановский.

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