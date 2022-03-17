Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские власти бросили жителей Херсонской области, и теперь Крым выплачивает им пенсии и зарплаты.
По словам Аксёнова, в ряде населенных пунктов Херсонской области, которая граничит с Крымом, наблюдается гуманитарная катастрофа.
"Киев бросил людей. Уполномоченные органы власти (Крыма) занимаются вопросом выплат пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить деньги надо", — отметил глава республики в эфире телеканала "Миллет".
Он добавил, что Крым поставляет на территорию Херсонской области гуманитарную помощь для мирных жителей.
Ранее Аксёнов сказал, что США будут воевать с Россией до последнего украинца.
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