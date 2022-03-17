Киев бросил жителей Херсонской области, и Крым платит им пенсии, заявил Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские власти бросили жителей Херсонской области, и теперь Крым выплачивает им пенсии и зарплаты.

По словам Аксёнова, в ряде населенных пунктов Херсонской области, которая граничит с Крымом, наблюдается гуманитарная катастрофа.

"Киев бросил людей. Уполномоченные органы власти (Крыма) занимаются вопросом выплат пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить деньги надо", — отметил глава республики в эфире телеканала "Миллет".

Он добавил, что Крым поставляет на территорию Херсонской области гуманитарную помощь для мирных жителей.

Ранее Аксёнов сказал, что США будут воевать с Россией до последнего украинца.

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