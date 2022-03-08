Отказ Запада от российских нефти и газа обрушит мировой рынок

Конгресс США рассматривает очередной законопроект, призванный изолировать Москву от глобальной экономики. Американские конгрессмены хотят запретить импортировать в страну российскую нефть.

О желании закрыть для российских поставщиков американский рынок нефти и газа накануне рассказала спикер нижней палаты и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, пишет RT. Стоит отметить что Россия является третьим по величине поставщиком энергоносителей в США, а значит запретительные меры вызовут резкий рост стоимости бензина для населения.

По мнению политолога Александра Асафова, американская официальная риторика уже находится за "всякой гранью адекватности".

"Они пытаются придумать новые законопроекты, чтобы нанести ещё больший экономический урон РФ, не понимая, что ущерб будет нанесён в первую очередь самим Штатам. Они упражняются в уровне какого-то запредельного абсурда, осталось далеко не так много возможностей для давления на Россию, которое не навредило бы самим США и всему остальному миру", — считает специалист.

Отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка, вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Но Соединённые Штаты не собираются страдать в одиночестве — к запрету на русские нефть и газ они призывают и Евросоюз. Здесь важно отметить, что Европа уже несколько раз пыталась найти альтернативные пути снабжения энергоносителями, но всех проекты оказались провальными. Поставщиков, способных заменить Россию, попросту не существует.

Кремль готов к отказу Европы от российских энергоресурсов, понимает, куда перенаправить поставки, отметил Новак. Если Вашингтон всё же ведёт такие ограничения значит нефть значительно подорожает на бирже, что сделает ещё более актуальным азиатское направление. Российская нефть отправиться не в США, а в Азию, для чего может быть использован Северный морской путь.

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