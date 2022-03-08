EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Отказ Запада от российских нефти и газа обрушит мировой рынок

Политика

Конгресс США рассматривает очередной законопроект, призванный изолировать Москву от глобальной экономики. Американские конгрессмены хотят запретить импортировать в страну российскую нефть.

Отказ Запада от российских нефти и газа обрушит мировой рынок

О желании закрыть для российских поставщиков американский рынок нефти и газа накануне рассказала спикер нижней палаты и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, пишет RT. Стоит отметить что Россия является третьим по величине поставщиком энергоносителей в США, а значит запретительные меры вызовут резкий рост стоимости бензина для населения.

По мнению политолога Александра Асафова, американская официальная риторика уже находится за "всякой гранью адекватности".

"Они пытаются придумать новые законопроекты, чтобы нанести ещё больший экономический урон РФ, не понимая, что ущерб будет нанесён в первую очередь самим Штатам. Они упражняются в уровне какого-то запредельного абсурда, осталось далеко не так много возможностей для давления на Россию, которое не навредило бы самим США и всему остальному миру", — считает специалист.

Отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка, вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Но Соединённые Штаты не собираются страдать в одиночестве — к запрету на русские нефть и газ они призывают и Евросоюз. Здесь важно отметить, что Европа уже несколько раз пыталась найти альтернативные пути снабжения энергоносителями, но всех проекты оказались провальными. Поставщиков, способных заменить Россию, попросту не существует.

Кремль готов к отказу Европы от российских энергоресурсов, понимает, куда перенаправить поставки, отметил Новак. Если Вашингтон всё же ведёт такие ограничения значит нефть значительно подорожает на бирже, что сделает ещё более актуальным азиатское направление. Российская нефть отправиться не в США, а в Азию, для чего может быть использован Северный морской путь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нефть россия евросоюз нэнси пелоси александр новак
Sberbank
Новости
Сатановский предсказал печальные последствия для Байдена от действий на Украине
Губернатор Сумской области будет стрелять по гуманитарным конвоям из РФ
Что стало для Путина триггером включения режима "советский чекист"
Отказ Запада от российских нефти и газа обрушит мировой рынок
Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Балтийское море
Алексей Муратов: Запущен обратный счётчик жизни Зеленского
Быть переговорщиком от Киева опасно для жизни: один убит, другой похищен
Россия стала мировым лидером по количеству санкций
Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в Молдавию
Молдавия не справляется с потоком украинских беженцев: в стране грянул кризис
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Мир. Новости мира
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Последние материалы
Отказ Запада от российских нефти и газа обрушит мировой рынок
Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Балтийское море
Алексей Муратов: Запущен обратный счётчик жизни Зеленского
Быть переговорщиком от Киева опасно для жизни: один убит, другой похищен
Россия стала мировым лидером по количеству санкций
Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в Молдавию
Молдавия не справляется с потоком украинских беженцев: в стране грянул кризис
"Алроса", "Газпром", "Роснефть"... S&P понизило рейтинг российских компаний
Литва вооружается - в оружейных магазинах небывалый ажиотаж
Европа в панике скупает йод - люди боятся ядерной катастрофы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников