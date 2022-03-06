Шеремет: переговоры нужно вести не с "киевской хунтой", а командирами армии

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бесполезно из-за сильного влияния на него западных властей и "главарей нацбатальонов".

Как подчеркнул политик, все заявленные дипломатические встречи с представителями России, украинские военные используют для перегруппировки сил.

"Вести переговоры с Зеленским бесполезно. Он находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов. Националисты в стране учинили настоящий террор", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Шеремет, кроме того, переговоры нужны Киеву, чтобы дождаться очередной партии оружия и наёмников из-за границы. Политик считает, что договариваться об урегулировании ситуации на Украине нужно не с политиками, а с командирами армии.

"Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат", — резюмировал Шеремет.

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