США готовят план действий, если Зеленский сбежит из страны

Госдепартамент США, военное ведомство страны, прочие американские структуры готовят план действий на случай, если украинский президент Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны, сообщает The Washington Post.

Представитель американской администрации анонимно заявил изданию, что одним из вариантов развития событий является перемещение госаппарата Украины в Польшу, откуда Зеленский продолжит руководить страной.

Как сообщил депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Ариев, что парламент Украины продолжит собираться, несмотря на военное положение. Как отметил парламентарий, многие депутаты остаются в Киеве.

"В нашей партии мы не обсуждали никакого плана эвакуации, потому что не хотим сдаваться", — отметил Ариев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал "вернуться" в Киев. По его словам, лидеру Незалежной нужно "попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".

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