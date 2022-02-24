Суздальцев назвал самую уязвимую для санкций сферу экономики России

От новых санкций Запада в отношении России из-за военной спецоперации на Украине больше всего пострадает финансовый сектор. Однако никаких экстраординарных мер воздействия не стоит ждать. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев в беседе с "Радио 1".

По словам аналитика, удар, нанесённый по финансовой системе, призван добиться того, чтобы российские банки не могли перекредитовываться, и чтоб возникали проблемы у корпораций. Это уже видно по курсу рубля, который сразу же значительно упал по отношению к евро и доллару, заметил эксперт.

По его мнению, ликвидировать полностью негативные последствия невозможно. Политолог добавил, что мы не провалимся, но будет тяжеловато.

Стабилизация экономики будет зависеть от того, сколько продлится спецоперация на Украине, считает Суздальцев. Но, судя по всему, закончится она скоро, поэтому падение можно будет частично отыграть, заключил аналитик.