EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР

Политика

Представители шести европейских стран, четыре из которых — постоянные участники СБ ООН — Албания, Ирландия, Норвегия и Франция, а также присоединившиеся к ним Эстония и Германия, призвали Россию не признавать самопровозглашённые республики Донбасса.

Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР

Как подчеркнул озвучивший резолюцию Николя де Ривьер, постпред Франции в ООН, признание ДНР и ЛНР станет со стороны России "нарушением минских договорённостей" и повредит суверенитету страны (Украины) и её территориальной целостности.

Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Представители западных стран в очередной раз обвинили Москву в подготовке "агрессии" против Украины.

К слову, напомним, что в Европарламенте, поддерживающим Киев, и слышать не хотят о реальном положении дел в Донбассе:

В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе

Напомним, ранее на этой неделе российская Дума направила президенту Путину обращение о необходимости признания ЛДНР. А чуть позже, во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, российский лидер заявил, что примет решение, если станет понятно, что "Минск" себя исчерпал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему Донбасс ушел из Украины? Политолог ошарашила ПРАВДОЙ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия совбез оон
Новости
Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР
Сенатор Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией
Конец инфоцыганам: Госдума высказалась за регулирование онлайн-коучинга
Миллиардер объяснил, почему люди ненавидят сверхбогатых
Британское Минобороны опубликовало карту "Ось вторжения Путина"
Арахамия: западные СМИ своими фейками навредили Украине хуже Москвы
В ДНР сообщили о новых обстрелах со стороны украинских военных
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Происшествия
В КЧР зарезали москвича: предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Южная Америка
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Последние материалы
Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР
Сенатор Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией
Конец инфоцыганам: Госдума высказалась за регулирование онлайн-коучинга
Миллиардер объяснил, почему люди ненавидят сверхбогатых
Британское Минобороны опубликовало карту "Ось вторжения Путина"
Арахамия: западные СМИ своими фейками навредили Украине хуже Москвы
В ДНР сообщили о новых обстрелах со стороны украинских военных
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников