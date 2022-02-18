Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР

Представители шести европейских стран, четыре из которых — постоянные участники СБ ООН — Албания, Ирландия, Норвегия и Франция, а также присоединившиеся к ним Эстония и Германия, призвали Россию не признавать самопровозглашённые республики Донбасса.

Как подчеркнул озвучивший резолюцию Николя де Ривьер, постпред Франции в ООН, признание ДНР и ЛНР станет со стороны России "нарушением минских договорённостей" и повредит суверенитету страны (Украины) и её территориальной целостности.

Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей. Россия на заседании указала на то, что за 7 лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Представители западных стран в очередной раз обвинили Москву в подготовке "агрессии" против Украины.

К слову, напомним, что в Европарламенте, поддерживающим Киев, и слышать не хотят о реальном положении дел в Донбассе:

В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе

Напомним, ранее на этой неделе российская Дума направила президенту Путину обращение о необходимости признания ЛДНР. А чуть позже, во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, российский лидер заявил, что примет решение, если станет понятно, что "Минск" себя исчерпал.

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