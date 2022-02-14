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Автор Дмитрий Плотников

Олигарх и владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов покинул Украину

Политика

Владелец донецкого футбольного клуба "Шахтёр", олигарх Ринат Ахметов покинул Украину.

Олигарх и владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов покинул Украину

Сообщается, что один из самолётов украинского олигарха вылетел из страны в воскресенье, а сам Ахметов покинул Украину ещё 30 января, вылетев в Цюрих. Характерно, что украинские бизнесмены покидают Незалежную чартерными рейсами. Такого числа чартеров не было за последние пять лет наблюдений.

Раньше сообщалось, что международные страховые компании, которые занимаются страхованием воздушных перевозок, могут прекратить страховать лайнеры для полётов над Украиной с понедельника, 14 февраля, из-за рисков боевых действий.

Сейчас ряд стран советует своим гражданам срочно покидать Украину.

Напомним, на днях после визита в РФ и переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон отправился в Киев. Там он рассчитывал добиться прогресса в выполнении Украиной Минска-2, но украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз не дал гарантий, "виляя" в данном вопросе. Помимо этого, экс-комик разыграл глупый спектакль по высказыванию Путина про необходимость выполнения Минских соглашений.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина ринат ахметов
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