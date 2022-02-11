Совет Думы 14 февраля решит судьбу проекта обращения о признании ДНР и ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в понедельник, 14 февраля, совет Думы решит, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР или же направить его в другие структуры на предварительный отзыв.

В своём Telegram-канале политик сообщил о завершении консультаций с фракциями по проекту обращения. По его словам, представители "Единой России" высказались за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции и оказание социальной помощи населению республик, члены КПРФ и "Справедливой России — За правду" поддержали проект постановления, а ЛДПР выступила "более радикально".

Представители партии "Новые люди" пока ещё формируют свою позицию и выскажут её на обсуждении темы.

"Вопрос очень серьёзный и ответственный. Речь идёт о защите жизни наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — написал Володин.

Он добавил, что в Госдуме есть два предложения по этой ситуации:

Рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР незамедлительно. Направить его сначала в МИД РФ и другие ведомства для получения отзывов, а затем рассмотреть с учётом высказанных мнений.

Все это вопросы планируется подробно обсудить на заседании совета Думы, которое назначено на 14 февраля.

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