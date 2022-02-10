Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в очередной дала промах, заявив, что Великобритания никогда не признает суверенитета РФ над Ростовской и Воронежской областями.
Ранее представитель МИД Туманного Альбиона опростоволосилась своим высказыванием о монголах и татарах.
Маргарита Симоньян назвала тонкий ход Сергея Лаврова в беседе с представителем Великобритании "диалогом дня".
"Лавров: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?
Трасс (после краткой паузы): Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — цитирует глава RT беседу Лаврова и Трасс.
Журналистка напомнила об образовании министра Британии.
"Помнится, Маша Захарова спрашивала, какие университеты оканчивала британская министр иностранных дел. Так вот, сообщаю: Лиз Трасс оканчивала Оксфорд", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Телеведущая поздравила своих единомышленников и соратников с днём дипломатического работника.
"Великолепно образованные, изысканно терпеливые, фундаментально интеллигентные, умеющие послать в нужном направлении непонятливых, необразованных и неумных "партнеров" красиво и почти нежно, дорогие наши дипломатические работники, с праздником вас!" — написала Симоньян.
Подписчики журналистки с удовольствием поиронизировали над ошибкой Лиз Трасс.
"А мы ей ещё монгол и татар предъявляем…";
"Жаль Задорнов дядя Миша ушёл и его комментарии не услышим, но что есть то есть — тупые";
"Оксфорд этому учит? Она министр Иностранных дел, девушка. Знание географии должно быть выше плинтуса. Иначе, есть сомнения в их адекватности. Да и Истрию не помешало бы знать. А то у неё то татары, то монголы", — комментировали промах Трасс в Сети.
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