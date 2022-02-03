Делягин дал полный расклад того, что произошло в Казахстане

Со времени начала беспорядков в Казахстане прошёл месяц. Тема постепенно уходит из новостных заголовков, но пока так и нет четкого ответа на вопрос, что же всё-таки там произошло. Своим мнением на этот счёт поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в эфире телеканала ОНТ.

В Казахстане новый феодальный клан стёр старый феодальный клан, использовав при этом Россию, заявил политик. По его мнению, это действительно был мятеж Карима Масимова, за которым наблюдал президент Токаев, а в нужный момент выступил на сцену.

Масимов должен был быть преемником Нурсултана Назарбаева, так как он имел все способности к этому, заметил депутат. Но, к сожалению, в родоплеменном обществе он шансов у него было немного, считает Делягин.

По его словам, мятеж Масимова использовался несколькими внешними силами, в том числе англичанами, для того, чтобы отстранить американцев от нефти и газа Казахстана и взять энергетические ресурсы под свой контроль.

Назарбаев держал баланс, а Токаев, повысив в начале прошлого года долю англо-американского капитала до 75% (причем в основном это был американский капитал), этот баланс сломал, объяснил экономист.

По его мнению, это вызвало очень сильное раздражение англичан, они поставили на Масимова, а родственники Назарбаева, которые живут в Лондоне, вынуждены были выступить на стороне Масимова, по сути, против самого Нурсултана Абишевича. А далее подключились исламисты и турки.

Причем англичане об этом, видимо, узнали в последний момент, так как не было ни политических лидеров среднего звена, ни должной организации, ни, в конце концов, "неизвестных снайперов". И когда Алма-Ату отдали на растерзание уголовникам, надо понимать, что эти действия были скоординированы комитетом госбезопасности, заключил Делягин.

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