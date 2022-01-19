Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить "истерию"

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на недавние заявления высокопоставленных должностных лиц правительства США, которые утверждали, что Москва может вторгнуться в Украину в любой момент, в том числе с территории соседней Белоруссии.

Дипломаты в очередной раз заявили, что "Россия не планирует никого атаковать". И напомнили, что перемещения войск на своей земле — это "суверенное право страны".

"Мы призываем прекратить истерию и не обострять напряжённость вокруг проблемы Донбасса, а главное, не поощрять" горячих голов "в Киеве к новым провокациям", — написали российские дипломаты в аккаунте посольства в Facebook.

Российские дипломаты порекомендовали США, если они действительно намерены придерживаться дипломатических усилий по урегулированию внутриукраинского конфликта, "отказаться от своих планов поставок новых партий оружия ВСУ":

"Вместо этого Вашингтон должен использовать своё влияние на украинское правительство, чтобы убедить его прекратить саботировать Минские соглашения".

К слову, напомним, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил во вторник после встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, что Москва не создала и не создает новую конфликтную ситуацию вокруг Украины и никому не угрожает.

Отвечая на заявления главы немецкой дипломатии о том, что вблизи границы с Украиной дислоцировано более 100 тысяч российских военнослужащих, Лавров заявил, что Москва не может принимать требования извне о военных передвижениях на своей национальной территории.

"Мы объяснили, что не можем принять никаких требований, касающихся наших Вооружённых сил на нашей собственной земле", — сказал Лавров.