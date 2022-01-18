Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток-2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил главу МИД Германии Анналену Бербок не политизировать реализацию проекта "Северный поток-2".

Министр иностранных дел ФРГ прибыла в РФ и встретилась с российским дипломатом 18 января. Представители двух стран обсудили процедуру сертификации "Северного потока-2".

"Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", — передаёт РИА Новости слова Лаврова.

Ранее Бербок сообщила, что в настоящее время проект газопровода не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс его сертификации приостановлен.

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал её заявление.

"Что это за право, которое появилось только сегодня? Получается, что о нём не знала и управляющая компания "Северного потока-2", которая состоит в том числе из немецких крупнейших энергетических компаний. Какая-то странная история. Мне кажется, что делается всё для того, чтобы поездка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Россию была максимально неудачной", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.