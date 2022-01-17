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Автор Игорь Рябов

Ларов ответил, что будет в случае провала переговоров по безопасности

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, что будет, если переговоры по безопасности не увенчаются успехом.

Ларов ответил, что будет в случае провала переговоров по безопасности

"Мы нашу политику не выстраиваем по принципу "что будет, если". Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно", — так Лавров ответил на вопрос журналиста. Главу МИД цитирует РИА Новости.

Несколько дней назад Лавров говорил, что российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Россия и Североатлантический альянс обсудили предложения по гарантиям безопасности, которые в конце 2021 года Москва направила США и НАТО. В проекте РФ требует, чтобы Запад предоставил юридические гарантии отказа от расширения НАТО на восток, принятия в альянс Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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