Ларов ответил, что будет в случае провала переговоров по безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, что будет, если переговоры по безопасности не увенчаются успехом.

"Мы нашу политику не выстраиваем по принципу "что будет, если". Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно", — так Лавров ответил на вопрос журналиста. Главу МИД цитирует РИА Новости.

Несколько дней назад Лавров говорил, что российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Россия и Североатлантический альянс обсудили предложения по гарантиям безопасности, которые в конце 2021 года Москва направила США и НАТО. В проекте РФ требует, чтобы Запад предоставил юридические гарантии отказа от расширения НАТО на восток, принятия в альянс Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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