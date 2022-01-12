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Автор Игорь Рябов

Песков ответил на вопрос о пребывании миротворцев в Казахстане

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пребывание миротворцев в Казахстане — это вопрос не к России, поскольку всё координируется Организацией Договора о коллективной безопасности.

Песков ответил на вопрос о пребывании миротворцев в Казахстане

"Это решает ОДКБ", — так ответил Песков на вопрос о том, почему Россия в последнюю очередь выводит своих миротворцев из Казахстана.

По словам Пескова, миротворческая миссия оказалась эффективной, и Казахстан быстро справился с возникшими проблемами. Теперь страны ОДКБ выводят свой контингент из Казахстана.

Что касается охраны Байконура, то пресс-секретарь президента РФ отметил, что космодром охраняют российские специалисты и казахстанские правоохранители.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане и отметил, что вывод миротворческого контингента начнётся через два дня. Он добавил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена, и во многих регионах ситуация стабилизовалась. По предварительным данным, процесс вывода войск ОДКБ займёт не больше 10 дней.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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