Политолог Ведруссов раскритиковал внутриполитический курс России

Политолог Александр Ведруссов оценил в беседе с Pravda.Ru внутренний и внешний курсы российской власти и дал прогнозы на ближайшее будущее.

"При сохранении существующих тенденций во внутренней политике, когда у нас нет ни стратегии, каждый тянет одеяло на себя, одна башня в одну сторону смотрит, другая — в другую, левая рука не знает, что делает правая и так далее, пропасть между гражданами будет расти", — заявил политолог.

Ведруссов высоко оценил внешнеполитические достижения власти, которая сейчас ведёт переговоры с Западом по поводу обеспечения безопасности вдоль российских границ.

"Переговорный процесс с Западом — это критически важно для обеспечения безопасности вдоль наших границ на годы, может быть, десятилетия вперед. Впервые за 30 лет по таким чувствительным вопросам Россия действует решительно, инициативно, продвигает свою повестку", — сказал он.

При этом политолог раскритиковал внутриполитический курс России.

"Надо быть либо не в себе, либо в доле, чтобы поддерживать внутренний курс в стране, эту социально-экономическую политику. Безумием является ярая поддержка внутриполитического курса, социально-экономического курса, который провальный буквально по всем параметрам", — отметил Ведруссов.

Он считает, что на этом фоне людям нужно держаться за своё окружения, ценить семью, близких, "не оптимизироваться до бесконечности, не уходить в какую-то глухую оборону".

"У нас своя задача — не поддаваться на провокации, между собой не перегрызться и хотя бы в своём небольшом кругу ближайших людей, куда входят семья, друзья, коллеги, единомышленники, сохранять и ценить отношения, которые складываются, вместе думать о том, как совместно выживать в этом новом изменяющемся мире", — подчеркнул Ведруссов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.