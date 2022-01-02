В Госдуме не одобряют выплату регулярных пособий безработным

По мнению депутата, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, пособия безработным в России вряд ли будут выплачиваться на регулярной основе.

"Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу", — сообщила Бессараб в беседе URA. RU.

Депутат привела в пример Швейцарию, в которой отвергли идею о регулярных выплатах безработным, потому что трудящиеся этой страны считают несправедливым содержание тех, кто не хочет работать.

По словам Бессараб, в правительстве считают, что разумнее будет рассмотреть вопрос увеличения пособий на детей, материнского капитала и других выплат гражданам, которые нуждаются в социальной поддержке.

"Уже сейчас президент РФ Владимир Путин говорит о том, чтобы помощь семьям с детьми начиналась задолго до рождения малыша и продолжалась до окончания ребёнком школы. Такие меры в новом году будут снова рассматриваться", — сообщила депутат.

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