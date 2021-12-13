ЛДПР и "Справедливая Россия" не проголосуют за инициативу о введении QR-кодов

В понедельник, 13 декабря, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" сообщили о своей позиции в голосовании по законопроекту о QR-кодах. Глава либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что пока партия не собирается поддерживать эту инициативу.

"Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сказал, что депутаты от этой партии не одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Слова политика привели в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Ранее глава "Единой России" Владимир Васильев рассказал, что в партии выступили за соответствующую инициативу, однако указали на важность доработки законопроекта. Необходимо учитывать особенности российских регионов, подчеркнул депутат. Он напомнил, что в некоторых местах нашей страны существуют суровые погодные условия и проблемы с доступностью общественного транспорта.

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