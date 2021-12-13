"Единая Россия" одобрила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Партия "Единая Россия" выступила за инициативу о введении системы QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил председатель фракции Владимир Васильев после обсуждения законопроекта с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анны Поповой.

Вместе с этим глава единороссов подчеркнул, что инициативу необходимо тщательно доработать. Например, в случае с обязательными QR-кодами для поездки на общественном транспорте власти должны учесть погодные условия регионов, добавил член Госдумы.

"Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении… Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьёзная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами ко второму чтению", — подчеркнул Васильев, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее законопроект рассматривали региональные власти. В основном все одобрили подобные антикоронавирусные меры. В Томской, Кировской и Калининградской областях для поддержки инициативы не понадобилось обсуждение. Однако в Северной Осетии, Челябинской и Астраханской областях возникли скандалы. В последнем регионе члены общественной палаты раскритиковали закон, так как он вызывает коррупцию и противоречия с Конституцией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.