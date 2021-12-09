Слова американского сенатора о ядерном ударе по РФ назвали безответственными

Сотрудники посольства РФ в США сочли необдуманными высказывания американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о том, что Штаты могут применить ядерное оружие в отношении России.

В дипломатическом ведомстве Уикеру порекомендовали внимательнее ознакомиться с совместным заявлением президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена от 16 июня 2021 года, в котором отмечается, что страны выступают против ядерного конфликта.

"Подобные высказывания — безответственны. Ядерная война никогда не должна быть развязана", — сказано в официальном Facebook-аккаунте посольства.

Также специалисты дипведомства усомнились, чьи интересы продвигает сенатор с помощью своих призывов к военным действиям — властей Украины или ВПК США. По словам политиков, Уикер представляет в сенате штат Миссисипи, где расположены подразделения известных военно-промышленных компаний, таких как Raytheon, Lockheed Martin, General Atomics.

Американский сенатор верит, что РФ намерена проявить "агрессию" в отношении Киева.

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