На Украине рассказали, в каком случае Путин не нападёт на страну

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Россия не нападёт на Украину при соблюдении нескольких условий: если в стране не будет государственного переворота, наступления военных на территории Донбасса и Крыма, а также тесного сотрудничества с НАТО.

По его словам, фраза "Путин нападёт" появилась лишь для того, чтобы внутри Украины не возникали протестные настроения, передаёт телеканал "Наш".

"Я даю 100%, что Путин не нападёт, если у нас не случится госпереворота и наступления со стороны наших военнослужащих на Крым или Донбасс. Также мы не должны размещать ракеты Североатлантического альянса с атомными боеголовками", — сказал Пискун.

Кроме того, экс-генпрокурор страны подчеркнул, что у российского президента есть "международный предохранитель в виде его лица". Как отметил Пискун, без конкретного повода РФ точно не станет конфликтовать с Украиной в очном формате.

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