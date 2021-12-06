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Эксперт оценил слова Зеленского о способности ВСУ "сломать любые планы врага"

Мир

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о способности армии Украины сломать любые "захватнические планы врага".

Эксперт оценил слова Зеленского о способности ВСУ "сломать любые планы врага"

"Зеленский прекрасно понимает, что ВСУ не сможет оказать серьёзного сопротивления вооружённым силам РФ. И не потому, что топлива надолго не хватит — они даже его незначительные запасы не успеют сжечь. Всё сгорит гораздо раньше, благодаря дистанционной работе ВКС и ракетной технике", — сказал он.

Украинский лидер заявил о "невероятной" мощи своей армии только потому, что понимает, что Россия не станет нападать, считает Дудчак.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия стала высокоорганизованной и способна сломать "любые захватнические планы врага".

"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжёлых, кровавых войнах и вооружённых конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", — говорится в опубликованном сообщении украинского лидера.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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