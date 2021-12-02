Лукашенко не исключает, что президентские выборы в Белоруссии пройдут досрочно

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что президентские выборы в стране могут пройти досрочно после принятия новой конституции, передаёт РИА Новости.

Конституционный референдум в Белоруссии собираются организовать до конца зимы. Перед голосованием проект поправок вынесут на публичное обсуждение.

"Выборы могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные", — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что летом следующего года выборы президента проводить точно не планируется. По словам главы Белоруссии, это произойдёт приблизительно через три-четыре года. Также после утверждения обновлённой конституции состоятся выборы всех органов государственной власти.

В календаре, опубликованном на сайте ЦИК Белоруссии, сказано, что следующее голосование за президента страны необходимо организовать не позднее 20 июля 2025 года.

Александр Лукашенко отметил, что не собирается уходить из большой политики в ближайшее время.

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