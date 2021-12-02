В Крыму считают, что визит Лукашенко станет "точкой" в признании полуострова

В региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" убеждены, что визит Александра Лукашенко станет финальной точкой в вопросе признания полуострова частью РФ.

По словам руководителя объединения Романа Чегринца, в ближайшее время белорусский лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным посетит Крым, передаёт РИА Новости.

"Крым Белоруссией де-факто признан ещё в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. Это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым", — подчеркнул Чегринец.

Власти полуострова уже неоднократно приглашали Лукашенко в гости. В последний раз его звали на празднование юбилея белорусского поэта Максима Богдановича.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссию ждут "болезненные меры" в случае юридического признания Крыма российским. Однако в МИД РФ считают, что никаких законодательных процедур для подтверждения этой позиции принимать не требуется. По мнению главы дипведомства Сергея Лаврова, Лукашенко де-факто и де-юре признал полуостров.

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