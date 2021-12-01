МИД РФ анонсировал отъезд ряда сотрудников посольства США

Сотрудники американского посольства, работающие в РФ более трёх лет, должны покинуть страну до конца января 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет", — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, таким образом российские власти отреагировали на требование США в отношении российских дипломатов, которые должны покинуть Америку до 30 января 2022 года из-за истечения трёхлетнего лимита на длительность их командировок, установленного в прошлом году Госдепом.

Представитель МИД РФ назвала вынужденный отъезд сотрудников российского посольства в США высылкой, отметив, что им запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства в Америке на протяжении трех лет.

Захарова предупредила, что в случае, если США не откажутся от "трёхлетнего правила" в отношении российских дипломатов, до 1 июля ещё ряду сотрудников американского посольства придётся покинуть РФ.

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