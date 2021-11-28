"Игнорирует законы": лидера США Байдена заметили в магазине без маски

Американцы заметили президента Джо Байдена в магазине без медицинской маски, передаёт канал Fox News.

При этом президент США постоянно просит граждан соблюдать ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах во время пандемии коронавируса.

По информации телеканала, Байден отправился на выходные в поместье своих друзей, которое расположено на острове Нантакет в Атлантическом океане. Именно там он совершал покупки без маски.

"Игнорирует законы США, не соблюдает правила поведения при COVID-19!" — раскритиковали американского лидера пользователи соцсетей.

Байден действительно нарушил требование магазина. Возле входа в ТЦ была размещена вывеска, запрещающая ходить по заведению без защитного средства. Президент спустил маску на шею и не надел её, когда совершал покупки.

Ранее глава США и его жена уже игнорировали требования мэра Вашингтона о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в помещениях.

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