Жириновский рассказал, как остановить пытки в российских колониях

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не уверен, остановит ли пытки и злоупотребление властью в российских тюрьмах смена главы Федеральной службы исполнения наказаний.

По словам депутата, во ФСИН не должны работать озлобленные сотрудники. Для этого необходимо набирать специалистов по общему конкурсу, а не устраивать их насильно, отметил Жириновский. Также он раскритиковал "палочную" систему ведомства.

"Главная причина того, что мы никак не можем наладить работу ФСИН, прекратить злоупотребления, пытки и пр., в том, что это по сути все ещё сталинская система лагерей. Как это привили в те годы, так это и продолжается вот уже 70 лет", — написал лидер ЛДПР в своём Telegram-канале.

Ранее в четверг, 25 ноября, президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост Аркадия Гостева.

Данное решение лидера связали с опубликованным в Сети видеоархивом, на котором били и насиловали заключённых в Саратовской области.

"Причина одна — это швабра, которая стала символом издевательств над заключёнными в СИЗО и тюрьмах России", — сказал в беседе с Pravda.Ru президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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