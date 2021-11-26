Ургант съязвил про отставку главы ФСИН Калашникова: "В TikTok!"

Иван Ургант дал бывшему руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову совет, чем заняться после увольнения.

Шоумен в эфире Первого канала прокомментировал новость про отставку главы ФСИН Александра Калашникова. Главу ведомства отстранили от должности после скандала, связанного с пытками заключенных в Саратовской области и других регионах.

Иван Ургант уверен, что бывший руководитель исправительного ведомства может сделать карьеру в TikTok. К такому выводу телеведущий пришёл, так как Калашников знает толк в видеоконтенте.

"Куда обычно идут сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, которых увольняют? В TikTok! Потому что они же умеют снимать прикольные ролики", — сказал звезда ТВ в шоу "Вечерний Ургант".

По распоряжению Владимира Путина директором ФСИН стал генерал Аркадий Гостев.

В октябре этого года бывший заключенный Сергей Савельев передал правозащитникам видео с пытками, которые практиковались в туберкулезной больнице №1 ФСИН по Саратовской области.

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